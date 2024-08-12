  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da işler kontrolden çıktı! Hakan Fidan topa girdi, Türkiye yardım teklifi yaptı

Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a sert tepki: Madem trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?

Dünyayı sallayacak buluş! Telefonları güneş paneline çeviren bir malzeme üretildi, herkes 'bu nasıl oldu' diyor

Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerden bir müthiş hamle daha! Size helal olsun be

BAE gözünü Türkiye'ye dikti! Tam 2 katına çıktı!

Türkiye'yi örnek aldılar! Komşu ülke İHA üretti

20 yıl sonra iflasına karar verildi! Atatürkçü avukatın savunduğu banka hortumcusu işte şimdi yandı

Havacılık devi 500 milyon dolar zarar bildirdi! Borsada hisseleri yerle bir oldu, çıkış yolu arıyorlar ama zor

Gelişi olsun dönüşü olmasın inşallah! ABD uçak gemisinin ardından onu da gönderiyor

Acem oyunu başladı! Azerbaycan'dan sert tepki: Şok İsrail askeri iddiası!
Yaşam Oysa yeni almıştı! Alev alev yandı
Yaşam

Oysa yeni almıştı! Alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 20:47:00 -

Gaziantep'te yeni alınan araç park halindeyken yandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde duran bir kamyon alev aldı. Kamyonun sahibi tarafından yeni alındığı ve yangının park edildikten sonra çıktığı öğrenildi.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin yeni aldıktan sonra park ettiği 27 ATF 508 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, çevrede paniğe yol açarken, mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kamyoneti kullanılamaz hale getirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da şaşırtan görüntü! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Muğla'da şaşırtan görüntü! Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Yaşam

Muğla'da şaşırtan görüntü! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canını hiçe saydı! Bakın otoyolda varille ne işi vardı
Canını hiçe saydı! Bakın otoyolda varille ne işi vardı

Yaşam

Canını hiçe saydı! Bakın otoyolda varille ne işi vardı

Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Yaşam

Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23