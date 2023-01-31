Öyle bir çökmüşler ki polis bile boşaltamıyor! 6’lı masaya 'sarayda yaşam' tokadı

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, cumhurbaşkanı adaylarını hala açıklayamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyen masadaki parti liderler, aylarca oyaladıkları seçmenin gazını almak için seçimi kazandıkları takdirde hangi icraata imza atacaklarını açıkladı.

Altı boş masa; 'sarayları boşaltacağız' şeklinde laf kalabalığı yaptı. Konuyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu; Boğaziçi Üniversitesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu örnek göstererek 6'lı masayı tokatladı.

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri:

Saraylarda yaşayanlar sizlersiniz; 6'lı mutabakatın savunucuları. Boğaziçi Üniversitesi'nde konmuşlar milyon dolarlık yere. Neymiş Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuşlar.

Şimdi üniversite; 'biz mezunları buradan çıkarmak istiyoruz' diyor, çıkaramıyor. Ama bakın birileri, boğaza nazır onlarca milyon dolarlık yerleri mezun olduktan sonra oraları kullanıyorlar, sarayları kullanıyorlar.

Ama 30 günün 29 günü çalışan, günün 18-20 saati çalışan 'gece 2'de olsa beni arayın' diyen bir cumhurbaşkanına 'saraylarda yaşıyor' algısı oluşturuyorlar.

Sözcü ve Cumhuriyet bugün 'saraylar boşaltılacak' diyor. Saraylar şuan boşaltılamıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunları, üniversite içerisindeki milyon dolarlık yeri boşaltmıyor.

Polisle gidiyorsunuz boşaltamıyorsunuz, kaymakamlıktan karar alıyorsunuz boşaltamıyorsunuz. Saraylara konmuşlar. Halkın o sarayları boşaltması belki 2023 seçimlerinde mümkün. Benim ümidim yok 2028 seçimlerine kalır.

Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarına bakın

Bunlar öyle bir kılcal damarlara kadar işlemişler ki adamlar hem saraylar da yaşıyor...

Ekrem İmamoğlu 'sarayları boşaltacağız' diyor 6'lı masa. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığına geldikten sonra daha Florya'da kalan belediye başkanlarına rağmen kendisi Rumeli'de boğaza nazır yeri kendisine has etmedi mi?

Şuan bir çok yalıda büyükşehir belediye başkanının kendisine özel odası yok mu? Siz 6'lı masa olarak 'sarayları boşaltacağız' diyorsunuz; sanki cumhurbaşkanı 30 tane sarayda kalıyormuş gibi algı yapıyorsunuz.

Ama sizin İstanbul'daki belediye başkanınızın yaptıklarına bakın.