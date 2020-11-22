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Medya Öykü Gürman'ın gerçeği yüzlerine vurması ateistleri çıldırttı! Ateizm Derneği kin kustu
Medya

Öykü Gürman'ın gerçeği yüzlerine vurması ateistleri çıldırttı! Ateizm Derneği kin kustu

Katıldığı bir programda "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi" diyen Öykü Gürman'ın gerçekleri dillendirmesi sürekli 'fikir özgürlüğünü' savunduklarını iddia eden ateist cephede öfke nöbetlerine neden oldu. Gürman'ın sözlerini hazmedemeyen Ateizm Derneği sosyal medyadan kin kustu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:33:00 -
Öykü Gürman'ın gerçeği yüzlerine vurması ateistleri çıldırttı! Ateizm Derneği kin kustu

Katıldığı bir televizyon programında babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın, açıklamarı gündem olmuştu.

"İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir"

Gürman, ateistlerle ilgili "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi." demişti

Ateizm Derneği hopladı

Öykü Gürman'ın gerçeği ateistlerin yüzüne vurması sözde inanç ve fikir özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Ateizm Derneği’nde hazımsızlığa neden oldu.

Derneğin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Skandal açıklamada Gürman’ın iddiasına cevap vermek yerine demogoji yaparak suçlamalarda bulunan Ateizm Derneği ‘kökten dinciler’ diyerek de Müslümanları hedef aldı.

Ateizm Derneği’nin içi boş paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

 "Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan birtakım insanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem de, kökten dincilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek..."

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