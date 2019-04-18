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Öykü Arin’e annesinden ilik nakli

Antalya’da 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli akşam saatlerinde gerçekleşti.

18 Nisan 2019 Perşembe 22:54
Öykü Arin’e annesinden ilik nakli

Antalya’da 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli akşam saatlerinde gerçekleşti. Nakil sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan anne Yazıcı, "Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin’in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum" dedi.


İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Yazıcı ailesi, tanı konulduktan sonra tedavi için Antalya’da özel bir hastaneye gelirken, yine uygun iliğin bulunması amacıyla da hem yurt için de hem de yurt dışında ’Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla kampanya başlattı. Yaklaşık 4 aydır devam eden kampanyaya birçok ünlünün yanı sıra yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar da destek verdi. Kampanya sayesinde binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu, ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Donörün bulunamamasının ardından hastalığın küçük kıza daha fazla zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu ilik nakli kararı aldı. Özel bir hastanede tedavisi süren Öykü Arin için 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. İlk olarak kan değerleri ölçülüp genel sağlık taraması gerçekleştirilen Öykü’nün annesi Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi.



Nakil gerçekleşti


Yarı uyum nakli için herhangi bir problemin çıkmaması üzerine bu akşam saatlerinde anneden alınan kök hücreler, akşam saatlerinde Öykü Arin’e nakil edildi. Annenin nakil öncesi sosyal medya hesabından, “Lösemi kaybedecek biz kazanacağız. Bugün benden alınan ilikten toplanan kök hücreler canım kızıma verildi. Yarı uyumlu nakil olduğu için periferik yöntemle yapılmadı. Genel anestezi ile kemikten ilik alındı. Şunu söylemeliyim ki ilk gözümü açtığımda ufak bir sızı hissetmiş olsam da bir kaç saat sonra eser kalmadı. Yüzde yüz uyumlu bir donör bulunsa idi, bu yöntem değil periferik yöntem uygulanacak ve kolundan damar yolundan kan alınacaktı. Çok daha basit olacaktı. Bin kere söyledim belki ama bu sefer bizzat yaşamış biri olarak yine söylüyorum. İlikten kök hücre toplama yöntemi bile bu kadar basit bir işlemken korkmak ve vazgeçmek hem komik hem de trajik. Haydi donör olun. Umut olun, ve asla vazgeçmeyin” yazıyla bir video paylaştı. Eylem Şen Yazıcı’nın videoda “Bütün kök hücrelerimi vereceğim” diyerek nakile girdiği gözlendi.



“Güzel bir bahçeye tohum ekildi”


Naklin ardından yine kişisel hesabından bir paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, şöyle dedi:


“Akşam saatlerinde benden toplanan kök hücreler canım kızım Öykü Arin’ime nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin’in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücrelerle Öykü Arin’in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. Graft Versus Host ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan.”

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 22:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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