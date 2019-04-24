OYDER, Şahsuvaroğlu ile devam dedi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) Olağan Genel Kurulu’na katılan üyeler, yeniden seçime giren Başkan Murat Şahsuvaroğlu’na “devam” dedi. Yenilenmiş liste ile seçime giren Şahsuvaroğlu, tüzükte yapılan değişiklik ile yeni dönemde 3 yıl başkan olarak OYDER’i temsil edecek. Genel Kurulu’nda bir başka görev değişikliği de Genç OYDER’de yaşandı. Başkanlığı 2 yıldır sürdüren Yusuf Oflaz, bu görevini yapılan seçimle Gizem Yüzbaşıoğlu’na devretti. Yusuf Oflaz bundan sonra OYDER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.