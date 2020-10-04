OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: "Yılı 750 bin satışla tamamlayabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerini koruduklarını belirterek, "Bu yılın haziran, temmuz, ağustos ve eylül temposuyla devam etmesiyle 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörünün 9 aylık performansına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, eylülde 90 bin 619 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını, yılın 9 ayında toplamda 493 bin 621 adetlik satışla otomotiv pazarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,47 büyüme gösterdiğini kaydetti.

Eylül ayı satışının son 20 yılın en yüksek satışı olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, "Pazarın 1 milyonlu adetlerde seyrettiği dönemlerde bile eylül aylarında 85-86 bin civarında rakamlara ulaşılırdı. Ağustosta satış adedi 61 bin 533 olmuştu. Ağustos ayında fabrikaların 2-3 hafta kapalı olması münasebetiyle ağustos rakamları biraz düşük gerçekleşmişti. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pandemi etkisiyle otomotivin, lojistik sektörüyle beraber mart ve nisan aylarında bir miktar küçülmeye başladığını gördüklerini aktaran Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Fakat haziran ayında yüzde 0,49'luk faiz oranlarıyla kamu bankalarının sektörü desteklemeleriyle birlikte otomotivde tekrar yükselişe geçildi. 30 Ağustos'ta ise otomotivde bir matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV artışı geldi. Matrah güncellemesinin de şu andaki satışlara baktığımızda güncellenen matrahın yerli araca bir miktar yaradığını görüyoruz. ÖTV'nin yüzde 60'tan 80'e çıkmasıyla yerli üretimin rakamı yüzde 51,72 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye'de üretilen araçların payının yükseldiğini de gözlemliyoruz."





- "Pazar 750 bini bulabilir"





Murat Şahsuvaroğlu, son çeyreğe girilen bu dönemde yeni kısıtlamaların gündemde olmayacağını düşünerek pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti.

Bu yılın haziran, temmuz, ağustos ve eylül temposuyla devam etmesiyle 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını aktaran Şahsuvaroğlu, "Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz. Bunun yanında ülkemizde satılan otomobillerin yüzde 60'ı ithal. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum. Şu an müşteri taleplerine hemen karşılık veremiyoruz ve bekleme süresi oluşuyor. Ancak bekleme süreleri de yeniden makul seviyelere ulaşmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.