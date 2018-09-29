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‘Oyak Renault’da üretim devam ediyor’

Oyak Renault’nun “2018 yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl “2018 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri”ne BPO, Supsan, CMS Jant, Teknik Malzeme ve Sinta şirketleri layık görüldü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:35
‘Oyak Renault’da üretim devam ediyor’

Oyak Renault’nun “2018 yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl “2018 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri”ne BPO, Supsan, CMS Jant, Teknik Malzeme ve Sinta şirketleri layık görüldü.

Törende konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şunları söyledi: “Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan şirketimizde tüm modellerimizde üretimimiz, yaptığımız planlamalar doğrultusunda üç vardiya olarak devam ediyor. Şu anda Oyak Renault fabrikalarında üretime ara verilmesi gibi bir konu gündemimizde bulunmuyor. Oyak Renault bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadeli olarak yatırımlarına devam edecek, Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacak ve Türkiye’nin ihracatını artıracak yeni otomobil ve motor projelerinin gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürecektir.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:35
  1. OYAK Renault
  2. 2018 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri

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