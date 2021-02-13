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Otomotiv Oyak Renault, üretim ve ihracatta liderliğini korudu
Otomotiv

Oyak Renault, üretim ve ihracatta liderliğini korudu

Oyak Renault, COVİD-19 salgınının gölgesinde geçirilen zorlu 2020 yılını, 308 bin 568 adet otomobil, 431 bin 337 adet de motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:02:00 -
Oyak Renault, üretim ve ihracatta liderliğini korudu

Oyak Renault yine geçtiğimiz yıl, 166 bin 991 vites kutusu ve 276 bin 979 adet şasi üretti. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 211 bin 954 adetlik ihracat adediyle de Türkiye’nin binek otomobil ihracatındaki liderliğini sürdürdü. 2020’de yılın otomobili seçilen yeni Clio ile yılın ilk yarısında üretilmeye başlayan Yeni Clio Hibrit modeli de dahil olmak üzere Oyak Renault, ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 69’unu 50 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulundu.  Oyak Renault’nun 2020’ye ait üretim ve ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, şöyle konuştu:  “Pandeminin etkisi altında başlayan ve tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü için de zorlu geçen 2020 yılında, başarılı bir üretim performansı gösterdik. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki tüm faaliyetlerimizin odağına çalışanlarımızın sağlığını güvenceye alarak, yerel ve ulusal sağlık otoritelerinin talimatlarına uyacak şekilde üretimimize devam ettik.  Görünen o ki otomotiv sektörü bir süre daha pandemi koşullarında çalışmaya devam edecek. 2021’de de çalışan sağlığına önem veren, zorlu üretim koşullarına en iyi adapte olan şirketler öne çıkacak. Bu noktada, 50 Yıllık bilgi birikimi ile kazandığımız çevik ve esnek üretim kabiliyeti fabrikamızın en büyük gücü.”

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Yorumlar

Ahmet Yüksel

Sayın akitin araşturmacı gazetecileri Oyak Renonun Türk insanının ne kadar parasını Pis Fransaya 28 şubat canisi generallere aktardığını yazar mısınız?
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