Oyak Renault en beğenilen ilk 50 işverenden biri seçildi

Yenilikçi projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarılara ulaşan Oyak Renault, sunduğu çalışan deneyimi ile de en beğenilen ilk 50 işverenden biri oldu. Universum tarafından Türkiye’de bu yıl sekizincisi düzenlenen “En Çekici İşverenler” araştırmasının sonuçlarına göre, şirket, son iki yılda toplamda 29 basamak yükselerek mühendislik alanında ilk 50 şirket arasında en büyük sıçramayı gerçekleştirdi.

Oyak Renault ayrıca, ankete katılan tüm öğrencilerin tercihinde 40’ıncı, genç profesyoneller tercihleri arasında ise 42’ci sırada yer aldı.

Bu yılki sıralama, Türkiye’nin önde gelen 55 üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Sağlık, Tıp, Edebiyat, Hukuk, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında eğitim gören 54 bin 597 öğrencinin seçimiyle tamamlandı. Oyak Renault’nun başarısı, uluslararası çalışma olanakları, çalışanlarına sunduğu profesyonel eğitim ile gelişim fırsatları ve gelişimi destekleyen liderlere sahip olması üniversite öğrencileri tarafından en beğenilen ilk 50 şirketten biri olmasını sağladı.