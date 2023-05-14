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Gündem Oy verme işlemi sona erdi! YSK'dan flaş açıklama
Gündem

Oy verme işlemi sona erdi! YSK'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-14 18:01:00 - 2023-05-14 18:15:38
Oy verme işlemi sona erdi! YSK'dan flaş açıklama

Bugün milyonlar sandık başına gitti saat 17.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımına geçilirken YSK'dan da son dakika açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Yener, yaptığı yazılı açıklamada, yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır." ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

YSK Başkanı Yener, seçimin ülkeye, millete, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.
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