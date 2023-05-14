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Gündem Oy kullanmaya giden aile dehşeti yaşadı
Gündem

Oy kullanmaya giden aile dehşeti yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:06:00 -
Oy kullanmaya giden aile dehşeti yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu Bilal Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Tatlı yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Kazada sürücü ve araçtaki Halit Tatlı (55), Ahmet Tatlı (30), Nigar Tatlı ve 4 yaşındaki Ertuğrul T. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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