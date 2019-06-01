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Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatip Derneği üyeleriyle yaptığı iftarda gençlere “Bizi İmam Hatip düşmanı olmakla itham ediyorlar, bu kabul edilemez!” demişti. Kılıçdaroğlu, bu tavrı ile İstanbul seçimleri öncesi “oy avcılığı” yaparken, yandaş Cumhuriyet gazetesi hem de Kılıçdaroğlu’nun “İmam Hatiplere düşman değiliz!” yalanını söylediği gün İmam Hatip Camiası’nı hedef aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

6 Kol İmam Hatip, İmam Hatipler 6 koldan saracak!” başlıkları ile İmam Hatip Camiası’nı bir “tehlike” ve “tehdit” olarak gösteren Cumhuriyet gazetesinin tavrı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu açığa düşürdü.

Çok yoğun bir şekilde CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu propagandası yapan Cumhuriyet gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun “İmam Hatip düşmanı değiliz!” dediği “seçim ayarlı imam hatip iftarı” etkinliğini haber olarak yansıttığı gün İmam Hatip Camiası’nı hedefe yerleştirdi.

Yandaş Cumhuriyet, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu kapsamında “İmam Hatip”lere ağırlık verdiği iddiasında bulunarak, “yandaşsendika” yöneticilerinin ağzından İmam Hatip camiasına hedef aldı.

6 oku bu kez de İmam Hatip camiasına sapladılar! Cumhuriyet’ten din düşmanlığına devam

"İmam Hatipli artarsa, geleceğimizi kaybederiz!"

Yandaş sendika, Eğitim Sen’in Başkanı Feray Aydoğan’ın “Geleceğimizi kaybediyoruz!” diyerek İmam Hatip gençliğini “tehdit” olarak göstermesini öne çıkartan Cumhuriyet, son bir haftadır, çocukların Kur’an kursuna gönderilmesine tepki gösteren, İmam Hatip camiasını hedef alan yayınlarına ağırlık verdi.

Konu hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan Prof.Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “İlmin yaşı olmaz, her yaşta ilim edinilebilir. Ben, şahsen, Sayın Kılıçdaroğlu’nun İmam Hatip eğitimi almasında fayda mülahaza ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Cumhuriyet
  4. Milli Eğitim Bakanlığı
  5. İmam Hatip
  6. Eğitim Sen
  7. Mustafa Erdoğan Sürat

YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo18 dk önce
    İstanbul secimlerindensonra 4,5 sene seçim yok, ey CHP bu süreyi iyi değerlendirin, 4/1 domuz etini yiyin, kusana kafar için, avret mahalinize kadar açılın, saçılın, zina yapın,Ramazan ayında biraları götürün.4,5 sene sonra seçimlerde iftarlara katılın, tesettüre girin, İmamHatiplere destek verin, Kuran-ı Kerim okuyun, türbe ziyaretlerine gidin, namazdan başınızı kaldırmayın.Sizi gidi hain münafıklar, size kim inanır, sizin Allah, peygamber düşmanı oldugunuzu cümle alem biliyor.Ben şimdiye kadar CHP li bildiğim kimsenin cenaze namazını kılmadım, kılmamda, çünkü kafirin vede kafire destek verenin cenaze namazı kılınmaz.
  • DumanlıDumanlı21 dk önce
    Akit in ,Yenişafak in yazdıkları AKP yine bağlarmı cumhuriyetin yazdığıda CHP'yi bağlamaz. Kılıçdaroğlunun imamhatipliler buluşması ilk kez olmuyor. Daha öncede böyle imamhatiplilerle buluştu.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc31 dk önce
    Devlet gerek terör ile gerek ise düşman ile masaya oturur ,bu tüm dünyada var.Devletin ne olduğunu bilmeyen ahmaklar burda bilip bilmeden boş yorum yapmasın. Devlet yönetimi,siyaset bilmeyen cahil.Muhalefet masaya onlarla oturamaz çünkü bu ittifak anlamına gelir, öğrende gel.Bu da vatana ihanettir.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc38 dk önce
    Allah'a ve Peygamberine düşman partiye destek olan müslümanlara yazıklar olsun ve olacakta.Onlar zalimlerdendir.ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.
  • MercanMercan43 dk önce
    İktidar hiç yapmıyor canııım. Öcalana avukat görüşmesi, melelere yardım parası, terörist ittafakı dedii saadet oyları. Keşke doğru haberler paylaşılsa da doğrular herkes için doğru olsa. Benim tarafa, senin tarafa göre haber yapılmasa. Doğrular bir gün herkese lazım olacak amma yanlış doğruları görüp, doğru doğruların haberini yapamamaktan ötürü size lazım olduğunda doğrunuzu paylaşak kimseyi bulamayacaksınız

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