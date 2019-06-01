Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü

Hasan Üstün Yeniakit.com.tr

“6 Kol İmam Hatip, İmam Hatipler 6 koldan saracak!” başlıkları ile İmam Hatip Camiası’nı bir “tehlike” ve “tehdit” olarak gösteren Cumhuriyet gazetesinin tavrı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu açığa düşürdü.

Çok yoğun bir şekilde CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu propagandası yapan Cumhuriyet gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun “İmam Hatip düşmanı değiliz!” dediği “seçim ayarlı imam hatip iftarı” etkinliğini haber olarak yansıttığı gün İmam Hatip Camiası’nı hedefe yerleştirdi.

Yandaş Cumhuriyet, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu kapsamında “İmam Hatip”lere ağırlık verdiği iddiasında bulunarak, “yandaşsendika” yöneticilerinin ağzından İmam Hatip camiasına hedef aldı.

6 oku bu kez de İmam Hatip camiasına sapladılar! Cumhuriyet’ten din düşmanlığına devam

"İmam Hatipli artarsa, geleceğimizi kaybederiz!"

Yandaş sendika, Eğitim Sen’in Başkanı Feray Aydoğan’ın “Geleceğimizi kaybediyoruz!” diyerek İmam Hatip gençliğini “tehdit” olarak göstermesini öne çıkartan Cumhuriyet, son bir haftadır, çocukların Kur’an kursuna gönderilmesine tepki gösteren, İmam Hatip camiasını hedef alan yayınlarına ağırlık verdi.

Konu hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan Prof.Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “İlmin yaşı olmaz, her yaşta ilim edinilebilir. Ben, şahsen, Sayın Kılıçdaroğlu’nun İmam Hatip eğitimi almasında fayda mülahaza ediyorum.” dedi.