OVP öncesi son istişare

Bakan Albayrak, açıklama öncesinde DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD yönetimleriyle bir araya gelerek istişarede bulundu. Toplantılara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, “Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık. Perşembe günü (bugün) yapacağımız OVP lansmanımız öncesi, DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD yönetimleri ile ekonomi politikalarımıza ilişkin oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

Önceki gün akşam saatlerinde gerçekleştirilen istişarelerin Bakanlığın STK yönetimlerini daveti sonucu gerçekleştiği kaydedildi.