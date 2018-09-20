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OVP öncesi son istişare

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi için dönüm noktası olacak Orta Vadeli Program’ı (OVP) bugün açıklıyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:16
OVP öncesi son istişare

Bakan Albayrak, açıklama öncesinde DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD yönetimleriyle bir araya gelerek istişarede bulundu. Toplantılara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, “Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık. Perşembe günü (bugün) yapacağımız OVP lansmanımız öncesi, DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD yönetimleri ile ekonomi politikalarımıza ilişkin oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

Önceki gün akşam saatlerinde gerçekleştirilen istişarelerin Bakanlığın STK yönetimlerini daveti sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:16
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Orta Vadeli Program (OVP)

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