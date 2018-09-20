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OVP bugün açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak piyasaların beklediği Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklıyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:11
OVP bugün açıklanıyor

İş dünyasının ve piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklanacak programla Türkiye'nin üç yıllık haritası belli olacak. 2019- 2022 yıllarını kapsayacak OVP'ye ilişkin iyimser beklentiler borsa ve döviz kurlarına da yansıdı. TL, dolar karşısında yüzde 2.5 değer kazanarak 6.24 TL'nin de altına indi.

Euro karşısında da TL yüzde 2.2 değer kazandı. Borsa İstanbul ise özellikle bankacılık endeksinin yüzde 5 artmasının da etkisiyle günü bin 716 puan yükselişle 96 bin 603 puandan kapattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklayacağı Orta Vadeli Program öncesi Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), DEİK ve MÜSİAD yönetimleri ile önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde de, Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler ile orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:11
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