ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karara göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları için taban olarak alınan matrahlarda indirime gidildi. ÖTV değişikliğinden sonra ucuz otomobilde 3 bin 127, pahalı otomobilde ise 13 bin 570 TL düşüş yaşandı.

ÖTV indirimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi düşürüldü. Peki ÖTV indirimi sonrasında yeni otomobil fiyatları kaç para olacak, hangi arabaya ne kadar ÖTV ödenecek? İşte motor silindir hacmi 1600 cc ve altı olan araçların, 1600cc üstü ve 200cc'yi geçmeyen araçlar yeni fiyatları ne kadar olacak? Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak belirlendi. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek. Baz fiyatı 69 bin lira olan otomobillerde vergi 4 bin 71 lira inecek. Otomobilin nihai satış fiyatı da 122 bin 130 lira yerine 118 bin 59 liraya inecek. Tabii ki baz fiyatı 46 bin ile 70 bin lira arasında olan tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 50 yerine 45 olacak ve baz fiyata göre yüzde 5 daha az vergi ödenecek.

EN UCUZ OTOMOBİLDE 3 BİN LİRA

Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 91 bin 117 liraya düşmüş olacak.

ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA

Orta ve üst segmentteki otomobillerde ise ÖTV oranı artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak. Örneğin şimdiye kadar ÖTV oranı yüzde 60 olan baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak kesilecek. Bu durumda aynı otomobilin ÖTV tutarı 48 bin 600 liradan 40 bin 500 liraya gerileyecek. Vergi 8 bin 100 lira düşünce otomobilin fiyatı da 144 bin 180 yerine 136 bin 80 liraya inmiş olacak.

PAHALIDA 11 BİN 500 LİRA FARK

Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde ise ÖTV matrahı düşüş ile sağlanacak fayda 11 bin 500 lira ve üstünde olacak. Oran olarak değişmese de baz fiyatı yükseldikçe indirim miktarı da fazla olacak. Şu anda piyasada 262 bin 200 liraya satılan otomobil ÖTV indirimi ile birlikte 250 bin 700 liraya satılmaya başlanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 126 bin 500 liradan 115 bine gerileyecek. Çünkü şimdiye kadar yüzde 110 ÖTV'si olan otomobilin vergisi yeni düzenleme ile yüzde 100'e inecek.