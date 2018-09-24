ÖTV düzenlemesi otomotiv sektörüne can suyu olacak

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV oranını belirleyen matrahlardaki artış, otomobil alma noktasında olan tüketiciler için olumlu bir gelişme." dedi.

Ali Bilaloğlu, Özel tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas ÖTV matrahlarının yeniden tespitine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 24 Kasım 2016 itibarıyla sektöre uygulanan ÖTV oranları belirlenirken, yalnızca motor hacmine göre değil matraha göre de uygulanan oranların değiştiği bir sisteme geçildiğini anımsattı.

Bu yıl artan faiz, kur ve volatilitenin birçok regülasyona tabi olan, ürünleri ve satış sonrası hizmetleri sunma çalışmalarında orta-uzun vadeli planlamaya ihtiyaç duyan otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırdığını vurgulayan Bilaloğlu, Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarının ağustosta 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalarak 35 bin 174 adet olduğunu belirtti.

Bilaloğlu, toplam pazarında da 2018'in ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 455 bin 943 adet olduğunu ifade etti.

Otomotiv pazarının ilk çeyreği yüzde 2 artışla tamamladığını bildiren Bilaloğlu, ikinci çeyrekte ise yüzde 20'lik daralma gerçekleştiğini kaydetti.

'KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK'

Ali Bilaloğlu, döviz kurlarında son dönemde yaşanan beklenmedik artışlar ve dünyada artan korumacı politikaların sektör yönünden süreci zorlaştırdığını belirtti.

Otomotiv sektörü için uzun vadeli öngörülebilirliğin elbette önemli bir unsur olduğunu ifade eden Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"İç pazar dinamiklerinin yanı sıra sanayisiyle, ülke genelinde yarattığı istihdamla, ilişkili sektörlere kattığı ivme ile lokomotif sektör konumundaki otomotiv sektörünün gelişiminin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan sektörümüzün memnuniyetle karşıladığı bir gelişme oldu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları güncellendi. En alt vergi dilimi olan motor hacmi 1.6 altında bulunan ve ilk matrah sınırında yer alan çok sınırlı sayıda araç kalmıştı. Bu durum tüketicilere de otomobile ulaşım noktasında olumsuz yansıdı. Sektörümüzce ihtiyaç duyulan düzenlemeleri kamu ile paylaşırken bu konuyu da dile getiriyorduk.

Otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV oranını belirleyen matrahlardaki bu artış, otomobil alma noktasında olan tüketiciler için olumlu bir gelişme. Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki, sadece otomotiv sektörü değil, genel olarak tüm sektörlere baktığımızda, vergilerin yanı sıra Tüketici Güven Endeksi ve döviz kurlarındaki belirsizlik sektörler için çok önemli bir gösterge. TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi yıla 72,3 seviyelerinde başlamışken Eylül ayında 59,3 seviyesine geriledi. Dolayısıyla, Türk lirasındaki oynaklığın azalması ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve karar alıcıların da güven endeksinin artmasına yönelik kararları ve aksiyonları, ekonomik güvenin yukarı taşınmasını sağlayacaktır. Bu da sadece otomotiv sektörü değil, diğer sektörler için de oldukça olumlu bir gelişme olacaktır."

'HURDA İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MODEL SAYISI ARTACAK'

ODD Başkanı Bilaloğlu, hurda indiriminin de sektörde uzun zaman beklenen bir konu olduğunu ve hayata geçirildiğini hatırlattı.

Fakat etkisinin çok kısıtlı olduğunu vurgulayan Bilaloğlu, "Bunun başlıca nedeni benzer şekilde sadece en düşük ÖTV dilimine giren modellerin çok sınırlı olmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin bu fırsattan yararlanma imkanı çok kısıtlı. Benzer matrah düzenlemesinin burada da yapılması gerekiyor. Matrahın artırılması ile hurda indiriminden faydalanan model sayısı artacak ve etkisi yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Bilaloğlu, sektörün diğer ihtiyaçlarının taşıt kredilerine uygulanan vadelerin uzatılması ve ticari araçların kiralanmasına imkan tanıyacak düzenlemenin yapılması olduğunu belirtti.

Ticari araçlara kiralama imkanı verilmesinin küçük-orta işletmeler için çok önemli bir konu olduğunu aktaran Bilaloğlu, "Otomotiv sektörüne devletimizin vermiş olduğu bu destek, sektörümüzde olumlu bir hava yaratılmasını sağlarken, sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

'KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK'

Otomotiv Sanayii Derneği'den (OSD) yapılan açıklamada ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlardaki vergi yükünün fiilen düştüğü belirtildi.

Açıklamada, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limitinin yüzde 52 artışla 46 bin TL'den 70 bin TL'ye, üst limitinin ise yüzde 50 artışla 80 bin TL'den 120 bin TL'ye yükseltildiği anımsatıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesinin pozitif bir gelişme olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda sektöre can suyu olacak ilk adımın hızla atıldığını vurgulayan Yenigün, "Zaten hali hazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra, hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Yenigün, vergi yaklaşımı ve otomobillere uygulanan vergi sistemindeki değişiklik talebinin hızla olumlu bir şekilde karşılık bulduğunu belirtti.

Bu pozitif kararın ardından ticari araç kiralamasının önündeki engellerin kaldırılması, hurda teşviki için uygulamaya alınan sistemin yeniden yapılandırılarak satışları artırıcı etki yaratacak seviyeye getirilmesini önemli görülen önlemler arasında gördüklerini aktaran Yenigün, "Başta kamyon olmak üzere, ağır ticari araç satışlarının teşvik edilmesi ise bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Ayrıca, kur ve faiz baskısında dolayı finansmana ulaşmadaki zorlukların da giderilmesi için konut sektöründekine benzer atılımların hayata geçirilmesi en büyük arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.