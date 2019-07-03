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Oturarak voleybolda şampiyonlar belli oldu

- Süper Lig'de Karadeniz Ereğli Belediye, 1. Lig'de ise Karaman İl Özel İdare şampiyonluğa ulaştı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Oturarak voleybolda şampiyonlar belli oldu

ANKARA (AA) - Oturarak voleybol 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Karadeniz Ereğli Belediye, 1. Lig'de ise Karaman İl Özel İdare şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig final müsabakaları Aksaray'da gerçekleştirildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa Karadeniz Ereğli Belediye ulaşırken, Zonguldak Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Spor Kulübü ikinci, Adana Ayyıldız üçüncü sırayı aldı.

1. Lig'de ise şampiyon Karaman İl Özel İdare olurken, sezonu Bolu Gençlik Merkezi ikinci, Konya Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü sırada bitirdi. Karaman İl Özel İdare ve Bolu Gençlik Merkezi, Süper Lig'e yükseldi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
  1. Karadeniz Ereğli Belediye
  2. Karaman İl Özel İdare
  3. oturarak voleybol

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