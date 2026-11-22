İstanbul Kağıthane'de 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir otoparka ateş açan şüphelinin 17 yaşındaki M.E. olduğu belirlendi. DHA'nın aktardığı bilgiye göre M.E.'nin polisteki ilk ifadesinde "Kafam bozuktu; sarhoştum ateş ettim" dediği öğrenildi.

Plakasız beyaz bir otomobille otoparkın önüne gelen kapüşonlu saldırgan, araçtan inerek silahla ateş açtı. Otoparkın önünde oturan 2 kişi silah sesleri üzerine panikle kaçtı; park halindeki 3 araca mermi isabet etti. Saldırgan ardından otomobile binerek beraberindeki kişiyle uzaklaşmaya çalıştı.

Polis ve bekçiler kaçan otomobile ateş açtı

Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurları olay yerine gelerek şüphelilere "Dur" ihtarında bulundu. Şüphelilerin otomobille geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalışması üzerine polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

Otopark işletmecisi Orhan K. (56), ofis bölümünde oturduğu sırada yüzü kapalı bir kişinin içeri girip çevreye ateş açtığını söyledi.

Kurşunlanan otomobil Kilyos ormanında bulundu

Güvenlik kameralarından kaçış güzergâhını inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saha çalışması ve teknik takip sonucunda plakasız otomobili Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki Kilyos ormanında terk edilmiş halde buldu. Araçta 4 mermi isabeti tespit edildi. Şasi numarası sorgusunda otomobilin 34 EVM 391 plakalı olduğu, Ümit S. (38) adına kayıtlı bulunduğu ve Hüseyin K. (28) tarafından kiralandığı belirlendi.

Saldırıdan yaklaşık yarım saat önce 3 kişinin bu otomobilden indiği saptandı. Vahap Ç. ile Necati Ç.'nin saldırı öncesinde araca binip bir süre sonra indiği, Oğuz A.'nın ise aracın kiralandığı iş yerinde çalıştığı belirlendi. Polis, olayla bağlantılı bu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. (17) ile Ömer Faruk İ. (38), olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabancayla yakalandı; gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Ömer Faruk İ.'nin açılan ateş sonucu elinden yaralandığı tespit edildi. Ömer Faruk İ.'nin "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Tehdit" ve "Hakaret" suçları da dahil emniyete 18 geliş kaydının, M.E.'nin ise "Hırsızlık" suçundan geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

'Yanında tabanca olduğunu kesinlikle bilmiyordum'

Ömer Faruk İ.'nin emniyetteki ifadesinde, mahalleden tanıdığı M.E.'yi İstinye Mahallesi'nde görüp Çeliktepe'ye bırakmak için aracına aldığını, M.E.'nin yolda "Abi Çeliktepe'de kız arkadaşım var, tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum ben de onu aramaya geldim" dediğini anlattığı öğrenildi. İfadesine göre M.E., "Dur abi 1 dakikaya geliyorum" diyerek kapüşonlu şekilde araçtan indi, otoparka koştu ve içeriden 7-8 el silah sesi geldi. Ömer Faruk İ.'nin "Ben arabaya M.E.'yi alırken yanında tabanca olduğunu kesinlikle bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.E. ve Ömer Faruk İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç., Necati Ç. ve Oğuz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.