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Aktüel Otopark sorununa dijital değnekçi ile çözüm
Aktüel

Otopark sorununa dijital değnekçi ile çözüm

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu “Dijital Değnekçiler” ekibi, kişisel otoparkların, kullanılmadığı zamanlarda diğer araç sürücülerinin kullanımına açılmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:29:00 -
Otopark sorununa dijital değnekçi ile çözüm

“Self Garage” isimli sistem, TEKNOFEST’te akıllı ulaşım teknolojileri alanında da ödül aldı. Teknolojiyle, park yeri sahibi kendi alanını kullanıma açacak, diğer araç sürücüleri de mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu kazandırmayı amaçlayan uygulamayla kişisel park yeri sahipleri ile apartmanlara ek gelir de sağlanabilecek.

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