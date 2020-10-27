Otopark sorununa dijital değnekçi ile çözüm
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu “Dijital Değnekçiler” ekibi, kişisel otoparkların, kullanılmadığı zamanlarda diğer araç sürücülerinin kullanımına açılmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.
“Self Garage” isimli sistem, TEKNOFEST’te akıllı ulaşım teknolojileri alanında da ödül aldı. Teknolojiyle, park yeri sahibi kendi alanını kullanıma açacak, diğer araç sürücüleri de mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu kazandırmayı amaçlayan uygulamayla kişisel park yeri sahipleri ile apartmanlara ek gelir de sağlanabilecek.