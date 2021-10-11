Otomotivle ilgili heyecanlandıran açıklama: Yeni yatırımlar gelebilir

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi de yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu.

Türkiye otomotiv sanayisindeki gelişmelere ve gelecek beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Türk otomotiv sanayisine yeni yatırımların gelebileceğini söyledi.

Türkiye’nin otomotiv sanayinde gelişeceği konusunda olumlu bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Yenigün, "Orta ve Doğu Avrupa’da son yıllarda gelişen bir otomotiv ekonomisi var. Türkiye’ye de yeni yatırımın geleceği konusunda hala çok ümitliyim. Çünkü Türkiye’de bir çok yerde olmayan çok değerli üç tane şey var. Çok yüksek kalibre üretiyoruz, hatta Avrupa kalitesinin üzerinde kalitede üretiyoruz. Çok esneğiz. Özellikle tedarik sanayiindeki sıkıntıları Türkiye’deki firmalar kadar başarılı yöneten hiçbir ülke bilmiyorum. Ve de çok verimliyiz. Verimliliği ucuzluk olarak değil, bir sistemden en yüksek katma değeri yaratmak olarak düşünmek lazım. Bu üç nedenden dolayı ben Türkiye’nin yatırım alacağını düşünüyorum" görüşünü paylaştı.

Yenigün, yeni yatırımlar ile yerli sanayideki kurulu kapasitenin artabileceğine de işaret ederek, "Enflasyonist ortamın da esasında yeni yatırımlara bir miktar katkıda bulunacağını düşünüyorum. Euro ve doların TL karşısında değer kazanması veya TL’nin değer kaybetmesi diyelim, Eurozone’da iş yapan bizim gibi ülkeler açısından ve Gümrük Birliği bağlantısı olan ülkeler açısından olumlu olacağını düşünüyorum. O yüzden mevcut 2 milyon kapasitenin artacağı, ve önümüzdeki şu belirsizlik süreci bir miktar azaldıktan sonra da yeni markaların yatırım yapacağına inanıyorum" dedi.

"Enseyi karartmaya gerek yok"

OSD Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonuna kadar Türkiye'nin otomotiv ihracatının 1 milyon adedi geçebileceğini fakat bu rakamın geçmişe göre düşük olduğunun da altını çizdi.

Yenigün, "Geçen yıla göre yüzde 10 ila 20 civarında 1 milyon 90 bine kadar çıkacak olan ihracat öngörüyoruz. Bu rakam 2017'deki seviyenin 250-300 bin adet eksiğine işaret ediyor. Üretimde ise 1.4 ile 1.5 milyon arasında bir rakam telaffuz ediyoruz. Bunun da olması gereken rakam 2 milyonluk kapasitede 1.7 milyondur. Oralardan uzağız ama yine de enseyi karartmaya yok. Gerek kapasiteyi artırma yönünde gerekse üretim ve ihracatı artırma yönünde tüm OSD firmaları canla başla çalışıyor" dedi.

Küresel otomotiv üretimine yönelik de beklentilerini aktaran Yenigün, 2020'yi 80 milyon adetlik üretim rakamı ile geride bırakan küresel otomotiv endüstrisinde, bu yıl üretim rakamının 80.7 milyona çıkabileceğini söyledi.