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Otomotiv Otomotivin Patent Şampiyonu Anadolu Isuzu
Otomotiv

Otomotivin Patent Şampiyonu Anadolu Isuzu

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle Turkishtime Dergisi’nin “Ar-Ge 250” listesinde patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:16:00 -
Otomotivin Patent Şampiyonu Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu; otomotiv, teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan ve en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin bulunduğu en iyi 250 listesinde 31. sırada yer aldı. 2019 sonu itibariyle patent ve tasarım başvuru sayılarının 498 olduğunu belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarla sektörümüze öncülük ediyoruz. İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri adapte eden değil, ürün ve hizmetleri kendi varlıklarıyla geliştiren ve tasarlayan bir küresel üretici olmaya odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor” dedi.

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