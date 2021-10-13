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Otomotiv Otomotivde üretim yüzde 8 ihracat yüzde 9 arttı
Otomotiv

Otomotivde üretim yüzde 8 ihracat yüzde 9 arttı

Türkiye’nin otomotiv üretimi yılın 9 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 922 bin adede yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 17:01:00 -
Otomotivde üretim yüzde 8 ihracat yüzde 9 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet oldu.

Otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adede gerilerken, traktörle birlikte toplam üretim 962 bin 829 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde araç satış pazarı yıllık bazda yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 12 arttı ve 434 bin 800 adet oldu.

Yılın 9 ayında toplam otomotiv ihracatı 2020’nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi, toplam ihracattan aldığı yüzde 13,2 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, avro bazında yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 21,7 milyar dolar, otomobil ihracatı da yüzde 6 artarak 6,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 5,5 milyar avro oldu. 9 ayda dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 35 yükseldi.

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