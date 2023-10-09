Otomotivde kampanya yarışı

Türkiye otomotiv pazarında satışlar her ay rekor tazelerken, son dönemlerde birçok marka, kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştırdı.

Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin yatırım aracı olarak görülme cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı. Bu gelişmenin ardından, otomotiv markaları takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı.

Toyota

Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlarken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Hyundai

Tucson’un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Diğer modellerinde de “Şimdi Al, 6 Ay Sonra” öde seçeneği sunuyor. Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay imkanıyla satılıyor.

Renault ve Dacia

Renault Taliant otomatik vites 498 bin 900 liradan, Renault Clio otomatik vites 500 bin 500 liradan, Renault Megane sedan Joy ise 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor. “Şimdi al Mayıs 2024’te ödemeye başla” kampanyası da var.

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Opel, Citroen, Peugeot, DS

Opel 125 bin lira nakit indirimi ve 300 bin lira kredi için 0.99 kredi seçeneği sunuyor. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ile satışa sunuluyor.

Peugeot yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde takas desteği fırsatları sağlanıyor.

Volkswagen

2.0 TDI 204 PS DSG California Ocean’ın fiyatı 3 milyon 150 bin liradan, aynı modelin 4Motion seçeneği ise 3 milyon 250 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Kampanya süresince renk opsiyonlarında da özel fiyat veriliyor.

HONDA, NİSSAN, JEEP

Honda da Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteği sunuyor. Nissan da Qashqai’nin Designpack versiyonu için 125 bin lira, X-Trail’de 125 bin, Juke’ta 100 bin lira fiyat desteği sağlıyor. Jeep Renegade ve Compass için 175 bin lira özel indirim yapıyor.