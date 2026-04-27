Otomotivde kalitenin mimarı! Chery’nin liderine büyük onur

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF), Uluslararası Otomotiv Gözetim Bürosu (IAOB), Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) ve Motorlu Taşıt Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) temsilcilerinden oluşan uluslararası bir otomotiv kalite uzmanları heyeti Chery’yi ziyaret etti.

Uluslararası otomotiv kalite uzmanları Chery’yi ziyaret etti!

Uluslararası Otomotiv Kalite Standartları Birliği (IAQSA) ve Uluslararası Otomotiv Kalite Teknik Uzmanlar Çalışma Grubu adına, IATF Stratejik Gelişim İcra Direktörü James Bruin, Chery Automobile Co., Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue’ye “Otomotivde Disiplinli İnovasyon Ödülü: Kalite İnovasyonu Lideri” ödülünü takdim etti. Ödül, Yin Tongyue’nin Çin otomotiv sektöründe kalite standartlarının yükseltilmesine yaptığı olağanüstü katkıları ve kalite inovasyonunda uluslararası iş birliklerini teşvik etmesini onurlandırmak adına verildi. Yin Tongyue’nin liderliği altında Chery, güvenlik ve kaliteyi temel prensipler olarak önceliklendirmiş ve kalite yönetim sistemlerini sürekli geliştiriyor. Aynı zamanda yeni enerji ve akıllı araçlara yönelik temel teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek şirketin dönüşümünü, modernizasyonunu ve küresel stratejik büyümesini hızlandırıyor.

Chery’ye ödülünü James Bruin takdim etti!

Uluslararası kalite uzmanlarından oluşan panel, Yin Tongyue’nin sektör liderliğini takdir ederken Chery’nin gelişim başarılarını da övgüyle değerlendirdi. Yin Tongyue’nin “Kalite teslimatın önündedir, inovasyon ise kârın ötesindedir” ilkesi doğrultusunda Chery; mükemmeliyet temelli, teknoloji odaklı ve yüksek kaliteli bir büyüme yolu inşa etti.

Yeni enerji alanı: Batarya güvenliği, motor verimliliği ve akıllı kontrol algoritmaları gibi “üç elektrik sistemi”nde temel teknoloji engellerini aşmak için Ar-Ge yatırımları hızlandırılıyor. Bu yaklaşım, hem binek hem ticari araçlar için sürdürülebilir enerji çözümlerinden oluşan geniş bir ürün gamını desteklerken, küresel teslimatlar yıllık yüzde 54,9 artış gösterdi. Aynı zamanda Chery, küresel sürdürülebilir enerji varlığını hızla genişletmekte ve yüksek standartlı pazarlarda önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Uluslararası pazarda satılan her beş yeni enerji aracından biri Avrupa’ya gidiyor.

Akıllı mobilite: Yapay zekâ destekli akıllı kokpit etkileşimi, ileri seviye sürüş destek sistemleri ve araç bağlantı teknolojileri gibi öncü alanlara odaklanılıyor. Ar-Ge’den üretime kadar uzanan “tam döngü kalite ve güvenlik savunma hattı”, ürün inovasyonunu ve kullanıcı deneyimini sürekli geliştirerek 130’dan fazla ülke ve bölgede müşteri güveni kazanıyor.

Küresel bir referans noktası: Çin’in 23 yıldır üst üste en büyük binek araç ihracatçısı olan Chery, bu yılın ilk çeyreğinde Birleşik Krallık ve AB pazarlarında 77 bin adet teslimat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 241 büyüme kaydetti. “Sürdürülebilir küresel büyüme ve güvenilir kalite” yaklaşımıyla Çin otomotivinin uluslararası imajını güçlendiriyor.

IAQSA ve IATF gibi otoriter kuruluşların uzmanları tarafından oluşturulan ve bizzat James Bruin tarafından adlandırılan “Otomotivde Disiplinli İnovasyon Ödülü”, teknolojik inovasyon ve risk yönetimindeki çift yönlü gücüyle sektör dönüşümüne liderlik eden ürünleri, kurumları ve bireyleri onurlandırıyor. Yin Tongyue’nin bu ödüle layık görülmesi yalnızca kişisel liderliğinin uluslararası alanda takdir edilmesini değil, aynı zamanda Çinli otomotiv üreticilerinin kaliteyi yükseltme, teknik zorlukları aşma ve küresel büyüme hedeflerinde kaydettiği somut ilerlemeyi de yansıtıyor. Gelecekte, vizyoner girişimcilerin liderliğinde Çin’in kapsamlı otomotiv ekosistemi kaliteye odaklanmaya ve inovasyonla yükselmeye devam ederek; küresel otomotiv endüstrisinin dönüşümünde daha güçlü bir rol üstlenerek Çin’i otomotiv devi konumundan küresel otomotiv liderliğine taşıyacak.

Yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtacak!

Chery, küresel stratejisini ileri taşımaya devam ederken, grup Nisan 2026’da düzenlenmeye başlanan Pekin Otomobil Fuarı ve Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde merkez sahnede yer alarak en yeni teknolojik başarılarını ve geleceğe yönelik ürün yol haritasını sergiliyor.

Chery’nin küresel ekosisteminin önemli bir parçası olan OMODA & JAECOO ise hızlanan gelişim sürecinde yeni bir aşamaya girerken, ürün gamını sürekli olarak zenginleştiriyor ve küresel pazardaki varlığını güçlendiriyor. Aynı zamanda Chery, AiMOGA ile inovasyon sınırlarını genişleterek akıllı teknolojileri gerçek yaşam uygulamalarıyla buluşturuyor ve geleceğin mobilite ekosistemine dair yeni olasılıkları ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Chery’nin daha çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel ölçekte entegre bir mobilite dünyası inşa etme kararlılığını ortaya koyarken, sürdürülebilir küresel büyüme vizyonunu da pekiştirmektedir.