Otomotivcilerin gözü kulağı kabinede! Ya tamam ya devam

Akit Ekonomi

Yüzde 50 daralan otomotiv sektörünün temsilcileri, 30 Haziran’da sona eren 15 puanlık ÖTV ve 17 puanlık KDV indiriminin yeniden uygulanması ve 2020’ye kadar uzatılması çağrısında bulundu.

ÖTV ve KDV teşviklerinin sektör için can suyu olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, teşviklerin pazardaki daralmayı engelleyemediğini ancak büyük kayıpları önlediğini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı: “Vergi indirimleri 2018’de daralmanın yüzde 35’te kalmasını sağladı. Bu indirimlere gidilmese daralma yüzde 45’i aşabilirdi. Aynı şekilde sıkıntılı geçen 2019’un ilk 6 ayında da pazardaki daralma teşviklerin rolüyle yüzde 45 olarak neticelendi. Bu teşvikler olmasa kayıplar yüzde 60’ı bulabilirdi. Ne var ki teşviklerin 1 Temmuz’da sona ermesi tüm dengeleri sarstı. Satışlar bıçak gibi kesildi. Vergi daireleri ise yeni ÖTV ve KDV oranlarıyla tek bir işlem dahi yapamadı. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı ortada. Onun için hükümetin kararını gözden geçirmesinde ve vergi indirimini 2020’ye kadar devam ettirmesinde yarar görüyoruz. İndirimle ilgili net açıklamanın da bu hafta yapılmasında fayda var. Nihayetinde belirsizlik ortamı kan kaybını artırıyor.”