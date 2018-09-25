THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Otomotivcilere nefes aldıracak adım

Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yukarı çekildi. Vergi oranını yüzde 3 indirecek olan bu adımın satışları yüzde 10 ila 20 arttıracağı öngörülüyor.

25 Eylül 2018 Salı 10:19
Otomotivcilere nefes aldıracak adım

 Ekonomi Servisi  Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlarda vergi yükünü yüzde 3 düşürecek olan karar otomotiv sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı.

SATIŞLAR YÜZDE 10-20 ARTAR

Sektör temsilcilerinden Adnan Vardarlı, düzenlemenin ikinci el otomobil satışlarını yüzde 10-20 arttıracağını dile getirdi. İlave teşviklerin bu oranı yukarı çekeceğini belirten Vardarlı, “Yükselen faizler talebi olumsuz etkiliyor.  Bu konuya da el atılmasında, distribütörlere faiz yardımı yapılmasında yarar var” talebinde bulundu. Otomobil fiyatlarının kur ile orantılı artmadığının altını çizen Vardarlı, “Bundan 3-4 ay evvel sıfır kilometre ile 1 yaşındaki aracın fiyat farkı 6-7 bin liraydı. Şu anda fark 20-30 bin lirayı buldu. Hali ile otomobil satışları geriledi. Eğer ek adımlar atılır, otomotivcileri ve tüketicileri rahatlatacak kararlar alınırsa satışlarda önemli oynamalar görülür” şeklinde konuştu.

ENGELLİLER İÇİN DE MATRAH ARTIŞI YAPILMALI

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise otomobil satışlarını arttırmak için önemli tedbirler alındığını vurgulayarak, “Örneğin ÖTV matrahının arttırılması satışlara yüzde 5-10 katkı sunacak” dedi. Bozkurt, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Hurda Teşviki ve engelliler için de matrah artışı yapılması gerektiğini de kaydetti.

ÖTV ORANI DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti, vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 oldu. Karar ile fiyatı 100 bin TL’nin altında olan bir otomobilin ÖTV’si 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek.

SEKTÖR İÇİN CAN SUYU

Otomotiv sektörünün ekonomide yeri ve öneminin arttığını söyleyen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş,  “Son 2 ayda yüzde 50’nin üzerinde daralan otomotiv sektörünü yeniden canlandırmak için satışların en yoğun olduğu son çeyrekte alınan bu kararı  sektörün ihtiyaç duyduğu bir can suyu olarak görüyoruz. Karar kısa, uzun ve orta vadede sektörün oyuncuları ile tüketici için beklentilerin çok ötesinde fayda sağlayacaktır” yorumunu paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:19
  1. Otomobilde Özel Tüketim Vergisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ryan Babel'in golünde topun hızı belli oldu
    1. Ryan Babel'in golünde topun hızı belli..
    2. CHP'li vekilin ölüm haber yalanlandı
    3. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    4. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    5. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    6. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    7. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    8. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    10. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    11. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    12. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    13. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    14. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    15. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    16. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    17. Türkiye'nin en büyük 5. barajında..
    18. Cocu'dan istifa yanıtı
    19. Yakaladıkları balığı 5 kişi elleriyle..
    20. Caner maçtan sonra kırmızı kart gördü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019