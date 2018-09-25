Otomotivcilere nefes aldıracak adım

Ekonomi Servisi Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlarda vergi yükünü yüzde 3 düşürecek olan karar otomotiv sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı.

SATIŞLAR YÜZDE 10-20 ARTAR

Sektör temsilcilerinden Adnan Vardarlı, düzenlemenin ikinci el otomobil satışlarını yüzde 10-20 arttıracağını dile getirdi. İlave teşviklerin bu oranı yukarı çekeceğini belirten Vardarlı, “Yükselen faizler talebi olumsuz etkiliyor. Bu konuya da el atılmasında, distribütörlere faiz yardımı yapılmasında yarar var” talebinde bulundu. Otomobil fiyatlarının kur ile orantılı artmadığının altını çizen Vardarlı, “Bundan 3-4 ay evvel sıfır kilometre ile 1 yaşındaki aracın fiyat farkı 6-7 bin liraydı. Şu anda fark 20-30 bin lirayı buldu. Hali ile otomobil satışları geriledi. Eğer ek adımlar atılır, otomotivcileri ve tüketicileri rahatlatacak kararlar alınırsa satışlarda önemli oynamalar görülür” şeklinde konuştu.

ENGELLİLER İÇİN DE MATRAH ARTIŞI YAPILMALI

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise otomobil satışlarını arttırmak için önemli tedbirler alındığını vurgulayarak, “Örneğin ÖTV matrahının arttırılması satışlara yüzde 5-10 katkı sunacak” dedi. Bozkurt, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Hurda Teşviki ve engelliler için de matrah artışı yapılması gerektiğini de kaydetti.

ÖTV ORANI DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti, vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 oldu. Karar ile fiyatı 100 bin TL’nin altında olan bir otomobilin ÖTV’si 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek.

SEKTÖR İÇİN CAN SUYU

Otomotiv sektörünün ekonomide yeri ve öneminin arttığını söyleyen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Son 2 ayda yüzde 50’nin üzerinde daralan otomotiv sektörünü yeniden canlandırmak için satışların en yoğun olduğu son çeyrekte alınan bu kararı sektörün ihtiyaç duyduğu bir can suyu olarak görüyoruz. Karar kısa, uzun ve orta vadede sektörün oyuncuları ile tüketici için beklentilerin çok ötesinde fayda sağlayacaktır” yorumunu paylaştı.