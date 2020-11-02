Otomotiv şehrinden 131 bin 257 araç gönderildi

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından 7’nci sırada bulunan Sakarya, ocak-eylül döneminde 2 milyar 934 milyon 710 bin dolarlık dış satış yaptı.

131 bin 257 araç ihraç edildi

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 2 milyar 619 milyon 730 bin dolarla yine otomotiv alanında gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de ocak-eylül döneminde traktör de dahil üretilen 878 bin 163 araçtan 625 bin 640’ı yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20,9’luk paya sahip olan Sakarya, ürettiği 166 bin 88 aracın yüzde 79’una denk gelen 131 bin 257’sini ihraç etti.

Günde 606 araç banttan indirildi

Sakarya’da faaliyet gösteren ve aralarında Toyota’nın da bulunduğu firmalar, 9 aylık dönemde 143 bin 263 otomobil, 109 kamyonet, 372 otobüs, 634 midibüs, 102 küçük kamyon, 21 bin 608 traktör olmak üzere toplamda 166 bin 88 araç üretti. Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam araç üretiminin yüzde 18,9’unun yapıldığı Sakarya’da, günde üretilen 606 aracın 479’u ihraç edildi.