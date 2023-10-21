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Otomotiv Otomotiv sanayisinde katma değerli üretim atağı
Otomotiv

Otomotiv sanayisinde katma değerli üretim atağı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:24:00 -
Otomotiv sanayisinde katma değerli üretim atağı

Türkiye, Togg ile akıllı cihazlarda yeni bir dönemin kapılarını açarken otomotiv sanayisi tedarik zincirinde de tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli üretime odaklandı.

12. Kalkınma Planı’ndan (2024-2028) derlediği bilgiye göre, otomotiv sektöründe gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Plan döneminde, sektörde katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

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