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Otomotiv Otomotiv imalatı ekim ayında 1 milyon adedin üzerine çıktı
Otomotiv

Otomotiv imalatı ekim ayında 1 milyon adedin üzerine çıktı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ekim verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:05:00 -
Otomotiv imalatı ekim ayında 1 milyon adedin üzerine çıktı

İlk on ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 75 bin 553 oldu. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 455 bin 661 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde toplam ihracattan yüzde 13,1 pay alan otomotiv sanayisi, yılın ilk on ayını lider tamamladı.

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