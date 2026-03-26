Otomotiv Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nde yönetim değişti! Yeni başkan Hakan Tiftik
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ODMD’nin 40. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimle derneğin yeni yönetimi şekillendi. Hakan Tiftik’in başkanlığa seçildiği yeni dönemde, sektör temsilcilerinden oluşan kurul 2026-2028 yılları arasında görev yapacak.

Türk otomotiv sektörünün 57 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul gündeminin görüşüldüğü toplantının devamında Derneğin Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

ODMD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor. 

25 Mart Çarşamba günü Polat Renaissance Bosphorus’da gerçekleştirilen, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi.

 

 

ODMD’nin 2026-2028 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

 Yönetim Kurulu:

Selim Hakan Tiftik

Bahaettin Tatoğlu

G.A. Gino Bottaro

Özgür Yücetürk

Murat Berkel

Bülent Kılıçer

Abdullah Selim Okutur

 

Denetleme Kurulu:

İbrahim Anaç

Zafer Başar

Tufan Akdeniz

 

Yönetim Kurulu Yedek:

Halil Karagülle

Ahu Turan

Alican Emiroğlu

Uğur Sakarya

Gamze Gökçen Pilevne 

 

Denetleme Kurulu Yedek:

İsmail Ergun

Yiğit Boztürk

Tansu Giz

Alman mühendisliği Paris'te sahne alıyor! Opel geri döndü

OMODA & JAECOO yerelleşme atağında! Avrupa'da hız kesmiyor

İzmit'ten dünyaya! Hyundai'nin gizemli yeni modeli Milano'da sahneye çıkıyor

