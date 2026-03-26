Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nde yönetim değişti! Yeni başkan Hakan Tiftik

Türk otomotiv sektörünün 57 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul gündeminin görüşüldüğü toplantının devamında Derneğin Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

ODMD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor.

25 Mart Çarşamba günü Polat Renaissance Bosphorus’da gerçekleştirilen, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi.

ODMD’nin 2026-2028 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu:

Selim Hakan Tiftik

Bahaettin Tatoğlu

G.A. Gino Bottaro

Özgür Yücetürk

Murat Berkel

Bülent Kılıçer

Abdullah Selim Okutur

Denetleme Kurulu:

İbrahim Anaç

Zafer Başar

Tufan Akdeniz

Yönetim Kurulu Yedek:

Halil Karagülle

Ahu Turan

Alican Emiroğlu

Uğur Sakarya

Gamze Gökçen Pilevne

Denetleme Kurulu Yedek:

İsmail Ergun

Yiğit Boztürk

Tansu Giz