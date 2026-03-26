Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nde yönetim değişti! Yeni başkan Hakan Tiftik
ODMD’nin 40. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimle derneğin yeni yönetimi şekillendi. Hakan Tiftik’in başkanlığa seçildiği yeni dönemde, sektör temsilcilerinden oluşan kurul 2026-2028 yılları arasında görev yapacak.
Türk otomotiv sektörünün 57 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul gündeminin görüşüldüğü toplantının devamında Derneğin Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.
ODMD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor.
25 Mart Çarşamba günü Polat Renaissance Bosphorus’da gerçekleştirilen, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi.
ODMD’nin 2026-2028 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:
Yönetim Kurulu:
Selim Hakan Tiftik
Bahaettin Tatoğlu
G.A. Gino Bottaro
Özgür Yücetürk
Murat Berkel
Bülent Kılıçer
Abdullah Selim Okutur
Denetleme Kurulu:
İbrahim Anaç
Zafer Başar
Tufan Akdeniz
Yönetim Kurulu Yedek:
Halil Karagülle
Ahu Turan
Alican Emiroğlu
Uğur Sakarya
Gamze Gökçen Pilevne
Denetleme Kurulu Yedek:
İsmail Ergun
Yiğit Boztürk
Tansu Giz