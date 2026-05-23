Otomotiv devinden iddialı plan! 190 milyar Euro’ya koşuyor

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, büyüme ve kârlılığı hızlandırmayı hedefleyen 60 milyar Euro değerindeki beş yıllık stratejik planı “FaSTLAne 2030”u duyurdu. Investor Day 2026 (Yatırımcı Günü 2026) kapsamında gerçekleştirilen öğleden sonraki finans oturumunda Stellantis, FaSTLAne 2030 stratejik planını destekleyen finansal çerçeveyi kamuoyuyla paylaştı. Sunumda ayrıca Stellantis Financial Services’ın katkısı ile şirketin uzun vadeli finansal hedeflerine ilişkin detaylara yer verildi.

Müşteri deneyimi, SFS’nin gücüyle destekleniyor!

Stellantis Financial Services (SFS), şirket için stratejik bir büyüme motoru olarak konumlanırken; kârlılık ve nakit akışına olan katkısını her geçen gün artırıyor. ABD operasyonu hâlihazırda hızlı bir büyüme gösterirken, önümüzdeki dönemde de ana büyüme alanı olmaya devam edecek. Stellantis ayrıca sigorta ve katma değerli müşteri hizmetleri dâhil olmak üzere küresel ölçekte yeni büyüme fırsatları öngörüyor. SFS yapılanmaları bugün itibarıyla dünya genelindeki önemli pazarlarda faaliyet gösteren beş captive finans şirketi ve altı ortak girişim dâhil olmak üzere 85 milyar Euro’nun üzerinde net alacak portföyünü yönetiyor. Şirket, bu yapının önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, 2030 yılına kadar Düzeltilmiş Faaliyet Kârı’na (AOI) 1,5 milyar Euro’nun üzerinde katkı sağlamayı ve orta vadede sektör standartlarıyla uyumlu özkaynak kârlılığı seviyelerine ulaşmayı hedefliyor.

Hedef 2030 yılında 190 milyar Euro’luk gelire ulaşmak!

“FaSTLAne 2030” kapsamında Stellantis, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, yapısal değer yaratımını hızlandırmak, finansal esnekliği korumak ve hissedarlarına sürdürülebilir getiri sağlamak amacıyla net finansal hedefler belirledi:

* 2025 yılında 154 milyar Euro seviyesinde olan gelirin, 2030 yılına kadar 190 milyar Euro’ya çıkarılması,

* 2030 yılına kadar yüzde 7 Düzeltilmiş Faaliyet Kârı (AOI) marjına ulaşılması ve kısa vadede önemli iyileşmeler sağlanması,

* 2027 yılında pozitif Endüstriyel Serbest Nakit Akışı elde edilmesi ve bu rakamın 2030 yılında 6 milyar Euro’ya yükseltilmesi,

* 2025 yılı baz alınarak, Değer Yaratım Programı kapsamında 2028 yılına kadar 6 milyar Euro’luk maliyet azaltımı sağlanması ve bu iyileşmenin 2030 yılına kadar devam etmesi hedefleniyor.

Söz konusu göstergeler; disiplinli sermaye yönetimini, Financial Services tarafının artan katkısını ve müşteri odaklı yaklaşımın şirket genelinde güçlü şekilde uygulanmasını yansıtırken, uzun vadeli değer yaratım stratejisini de destekliyor.