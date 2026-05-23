Chery resmen duyurdu: Yeni TİGGO 7'de indirim!
Otomobil devi Chery, bünyesinde bulundurduğu Yeni Tiggo 8 ve Yeni Tiggo 7 SUV araçlarda inidir olduğunu duyurdu.
Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen pek çok vatandaş; Fiat, Skoda, Toyota ve Chery dahil olmak üzere birçok otomotiv şirketine göz gezdiriyor. Fiyat-performans kıyaslaması yapıyor ve bütçesine uygun, en iyi otomobili tercih etmeye çalışıyor.
Bunun yanı sıra son zamanlarda Chery otomotiv şirketi, Yeni Tiggo 7 ve Yeni Tiggo 8 SUV aracıyla pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Açıklanan güncel kampanyaları kontrol edildiğinde ise, Yeni Tiggo 7 SUV versiyon tüm araçlarda indirim olduğu görüldü. Peki, detaylar neler?
TÜM YENİ TIGGO 7 VERSİYON ARAÇLARDA İNDİRİM Chery otomotiv şirketi, 2025 ve 2026 model yılı Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT donanım araçta 135.000 TL indirim olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra 2026 model yılı Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon araçta 214.000 TL indirim var. Öte yandan 2025 model yılı Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon Chery Tiggo 8 SUV araçta 122.000 TL indirim varken, 2026 model yılı Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon araçta indirim yok.
Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 SUV araçta indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda her iki aracın da 22 Mayıs 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
YENİ TIGGO 7 FİYAT LİSTESİ Model Yılı: 2025. Donanım: Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.658.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.536.000 TL. Model Yılı: 2026. Donanım: Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.740.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
YENİ TIGGO 8 FİYAT LİSTESİ Model Yılı: 2025. Donanım: Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.270.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.135.000 TL.
Model Yılı: 2026. Donanım: Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.310.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.175.000 TL. Model Yılı: 2026. Donanım: Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.605.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.391.000 TL./ kaynak: haber7
