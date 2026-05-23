Heyelan anı kamerada! Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan yola toprak böyle aktı
Giresun’un Dereli ilçesinde Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan transit karayolunda yaşanan heyelan, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Ucuz atlatıldı
Dereli ilçesinde geçtiğimiz cuma günü ucuz atlatılan karayolu üzerindeki heyelan anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yamaçtan yola gelen toprak kameralara yansırken, yol Dereli, Şebinkarahisar, Sivas üzerinden Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlıyor. Transit karayolunu her gün yüzlerce araç kullanıyor.
