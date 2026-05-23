  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!' CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük
Dünya İsrail Lübnan'da onlarca köyü haritadan sildi
Dünya

İsrail Lübnan'da onlarca köyü haritadan sildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Lübnan'da onlarca köyü haritadan sildi

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırıları nedeniyle büyük çaplı yıkım yaşandığı, bazı köy ve kasabaların neredeyse tamamen haritadan silindiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırıları nedeniyle büyük çaplı yıkım yaşandığı, bazı köy ve kasabaların neredeyse tamamen haritadan silindiği bildirildi.

Yerel yetkililer, siviller ve uydu görüntülerine dayanan değerlendirmelere göre özellikle sınır hattındaki bölgelerde binlerce ev, okul, ibadethane ve tarım arazisi yok oldu.

Yarun kasabasından Beyrut’a göç etmek zorunda kalan 33 yaşındaki Farah isimli kadın, “Her şey yok oldu, geriye yalnızca anılarımız kaldı” diyerek yaşadıkları yıkımı anlattı.

Kasabanın İsrail sınırına bir kilometreden daha kısa mesafede bulunduğu belirtiliyor.

 

Farah, evlerinin tamamen yıkıldığını uydu görüntülerinden öğrendiğini ifade ederek, “Savaş çocukluğumuzu, anılarımızı ve evimizi elimizden aldı” dedi.

Lübnanlı yetkililere göre İsrail’in yoğun hava saldırıları, patlatma operasyonları ve geniş çaplı yıkım faaliyetleri özellikle 17 Nisan’daki ateşkes ilanından sonra daha da arttı.

Yerel kaynaklar, birçok bölge sakininin evlerinin durumunu öğrenebilmek için uydu görüntülerine yüzlerce dolar ödediğini aktarıyor.

Sosyal medyada çok sayıda Lübnanlı, evlerinin savaş öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşırken, bazı kullanıcılar tarihi camilerin, kütüphanelerin ve kültürel alanların tamamen yok olduğunu belirtti.

Bint Cubeyl ve çevresindeki yıkımın da büyük boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Uydu görüntülerine göre birkaç hafta içinde şehrin önemli bölümleri tamamen harabeye döndü.

Bint Cubeyl’de bulunan ve eski Hizbullah lideri Hassan Nasrallah’ın 2000 yılında “kurtuluş konuşmasını” yaptığı stadyumun da ağır hasar aldığı bildirildi.

Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi Genel Sekreteri Şadi Abdullah, İsrail’i “kentsel soykırım” uygulamakla suçladı.

Abdullah, birçok kasabada ateşkes sürecinde dahi sistematik yıkım faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek, “Sadece askeri operasyon yapmıyorlar, insanların hafızasını ve yaşam alanlarını da yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

Konseyin verilerine göre 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu 290 binden fazla konut zarar gördü.

 

Bunların yaklaşık 61 bininin son savaş sürecinde hasar aldığı, yalnızca ateşkes döneminde ise 6 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Lübnan makamları, İsrail saldırılarında ülke genelinde 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında 1948’den bu yana süren savaş hali devam ederken, taraflar geçtiğimiz ay Washington’da onlarca yıl sonra ilk kez doğrudan görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ancak 17 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerini vurduğunu savunarak Güney Lübnan’daki saldırılarını ve yıkım operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

israil soykırımcıları, Lübnan'ın bütününü işgal edip ilhak edecek, Lübnanlı ailelerin çocukları birer birer çalıp kaybedecek..Lübnanlıların bütün arazilerini ''rezerv alan''ilan edecek, salacak en yamyam yerleşimcilerini..... olacak budur, ''hizbullah bahane, barış marış hikaye.'' Bütün Dünya'da sorsan ''şan ve şerefle(!)''herşeyi izleyecek. Ne söylesen boş, bitti gitti..Sonrası belli...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23