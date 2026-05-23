İsrail Lübnan'da onlarca köyü haritadan sildi

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırıları nedeniyle büyük çaplı yıkım yaşandığı, bazı köy ve kasabaların neredeyse tamamen haritadan silindiği bildirildi.

Yerel yetkililer, siviller ve uydu görüntülerine dayanan değerlendirmelere göre özellikle sınır hattındaki bölgelerde binlerce ev, okul, ibadethane ve tarım arazisi yok oldu.

Yarun kasabasından Beyrut’a göç etmek zorunda kalan 33 yaşındaki Farah isimli kadın, “Her şey yok oldu, geriye yalnızca anılarımız kaldı” diyerek yaşadıkları yıkımı anlattı.

Kasabanın İsrail sınırına bir kilometreden daha kısa mesafede bulunduğu belirtiliyor.

Farah, evlerinin tamamen yıkıldığını uydu görüntülerinden öğrendiğini ifade ederek, “Savaş çocukluğumuzu, anılarımızı ve evimizi elimizden aldı” dedi.

Lübnanlı yetkililere göre İsrail’in yoğun hava saldırıları, patlatma operasyonları ve geniş çaplı yıkım faaliyetleri özellikle 17 Nisan’daki ateşkes ilanından sonra daha da arttı.

Yerel kaynaklar, birçok bölge sakininin evlerinin durumunu öğrenebilmek için uydu görüntülerine yüzlerce dolar ödediğini aktarıyor.

Sosyal medyada çok sayıda Lübnanlı, evlerinin savaş öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşırken, bazı kullanıcılar tarihi camilerin, kütüphanelerin ve kültürel alanların tamamen yok olduğunu belirtti.

Bint Cubeyl ve çevresindeki yıkımın da büyük boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Uydu görüntülerine göre birkaç hafta içinde şehrin önemli bölümleri tamamen harabeye döndü.

Bint Cubeyl’de bulunan ve eski Hizbullah lideri Hassan Nasrallah’ın 2000 yılında “kurtuluş konuşmasını” yaptığı stadyumun da ağır hasar aldığı bildirildi.

Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi Genel Sekreteri Şadi Abdullah, İsrail’i “kentsel soykırım” uygulamakla suçladı.

Abdullah, birçok kasabada ateşkes sürecinde dahi sistematik yıkım faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek, “Sadece askeri operasyon yapmıyorlar, insanların hafızasını ve yaşam alanlarını da yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

Konseyin verilerine göre 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu 290 binden fazla konut zarar gördü.

Bunların yaklaşık 61 bininin son savaş sürecinde hasar aldığı, yalnızca ateşkes döneminde ise 6 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Lübnan makamları, İsrail saldırılarında ülke genelinde 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında 1948’den bu yana süren savaş hali devam ederken, taraflar geçtiğimiz ay Washington’da onlarca yıl sonra ilk kez doğrudan görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ancak 17 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerini vurduğunu savunarak Güney Lübnan’daki saldırılarını ve yıkım operasyonlarını sürdürüyor.

