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Otomotiv devi Ford, 24 bin kişiyi işten çıkarıyor

ABD'de Detroit merkezli otomotiv devi Ford, Avrupa operasyonundan zarar ettiğini gerekçe göstererek üç önemli modelin üretimine ve 24 bin çalışanın işine son verebilir.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:51
Otomotiv devi Ford, 24 bin kişiyi işten çıkarıyor

Sunday Times'da yer alan habere göre Ford Avrupa kanadında satışları yüzde 20'den fazla düşen Mondeo, S-Max ve Galaxy modellerine son verirken 24 bin çalışanı da işten çıkarabilir.

Otomotiv devi Avrupa'da geçtiğimiz nisan-temmuz döneminde 73 milyon dolar zarar etmişti. Bu zararın nedenleri arasında olası dizel yasakları sebebiyle bu tip modellere olan talebin azalması ve ürün gamında eskimeye başlayan modeller gösteriliyor. Ayrıca markanın İngiltere'de bulunan önemli üretim tesislerinin Brexit'in sebep olabileceği olası ek gümrük vergisi vb. etkilere maruz kalabileceği endişesi de Ford'un Avrupa yapılanmasını yeniden göz geçirmeye yönlendiriyor.

Küresel çapta 202 bin çalışanı bulunan Detroitli otomotiv devinin, çalışan sayısını yüzde 12 azaltabileceği dile getiriliyor. Yalnızca Birleşik Krallık'ta (İngiltere) üretim, Ar&Ge, yönetim ve satış kanallarında 12 bin çalışanı bulunan şirketin en büyük kıyımı burada yapmasından endişe ediliyor.

Ford'un Avrupa'da ticari araç üssü ve en kârlı operasyonlarının gerçekleştiği Otosan'ın ise bu gelişmelerden etkilenmiyor.

Ford'un Avrupa'daki en önemli otomobil üretim üssü haline gelen İspanya, Valencia, Almussafes tesisinde üretilen Mondeo, S-Max ve Galaxy modellerine son verilip, açılan kapasitenin üçüncü nesil Kuga ve başka yeni Crossover/SUV modellerine ayrılması da 2022 planları kapsamında gerçekleşmesi beklenen bir diğer önemli hamle.

Küresel çapta yeniden yapılanmaya giden şirketin Avrupa kanadı için konuşulan bir diğer yol haritası da Volkswagen ile ortaklıktan geçiyor; başlıca rakibi olan VW ile ticari araç geliştirme ve üretmedeki ortaklığın daha geniş bir kapsamla iki markanın Fiat-Chrysler benzeri bir ortaklığa dönüşmesi de sektörün fısıltı gazetesinde dillendirilmeye başladı.

Hürriyet

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:51
  1. Ford
  2. Ford Avrupa
  3. Otomotiv devi
  4. 24 bin kişiyi işten çıkarıyor
  5. flaş karar

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