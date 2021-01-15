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Yerel Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Yerel

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı

Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:36:00 -
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Çakıcı köyü- Denizli Çivril yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.M.T., idaresindeki 35 FE 272 plakalı otomobil B.A., yönetimindeki 32 FP 794 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller savrularak yol kenarında durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından bölgeye gelen ambulanslar tarafından yaralılar her iki araç sürücüsü ile Ü.Y., U.K., F.A. ve M.A., Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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