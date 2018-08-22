Otomobille pikap çarpıştı: 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:22
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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