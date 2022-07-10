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Aktüel Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 21:53:00 -
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.U. (19) yönetimindeki 06 BN 8844 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Yeni Mahalle yol ayrımında A.K. idaresindeki 06 CAN 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, yol kenarında bekleyen B.Y'nin kullandığı 71 EF 800 plakalı otomobile çarparak durdu.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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