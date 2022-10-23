Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Manisa'da otomobilde 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa-İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.E.Ç (22) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.