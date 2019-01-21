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Otomobilinde silahla vurulmuştu! Şüpheliler yakayı ele verdi

Batman'da iki günce park halindeki otomobilinde silahla vurularak öldürülen Muzaffer Zengin'in katil zanlısı şüphelisi iki kişi yakalandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:52
Otomobilinde silahla vurulmuştu! Şüpheliler yakayı ele verdi

Batman’da bir kişi, park halindeki otomobilinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişi yakalandı.

Güvenlik kameraları incelendi

Olay, önceki gün Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VF 6772 plakalı park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Muzaffer Zengin, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zengin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından merkeze bağlı Recepler köyü mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde ise, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinayetin aydınlanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, otomobil ve güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. 2 şüpheli tespit edilirken, şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:52
  1. Batman
  2. Kıra Dağı
  3. Muzaffer Zengin
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. İl Jandarma Komutanlığı

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