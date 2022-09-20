  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aktüel

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 21:34:00 -
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23