0553 313 94 23

Otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmit'te kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 17:13
Otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmit'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Kazada yaralanan motosikletli Ömer Faruk Has, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Has yönetimindeki 41 ABS 042 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip, Özcan Çelikbey'in kullandığı 41 AAZ 972 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosikletli Has yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Has'ı ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Faruk Has, hastanede tedaviye alındı. Cadde kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik, normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:13
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. trafik kazası
  4. motosiklet kazası
  5. Ömer Faruk Has
  6. Otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi
    1. ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan..
    2. Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    4. Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç..
    5. "Ligin ikinci yarısından umutluyuz"
    6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    7. Kuş cennetinde ördek katliamı
    8. MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları
    9. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi..
    10. Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye..
    11. AK Parti'den ihraç edilmişti! MHP'den..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. MHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    14. Filipinler’de fırtına: 22 kişi..
    15. Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız
    16. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    17. Taş ocağını beyaz maske takarak..
    18. MHP Bolu ilçeleri belediye başkan..
    19. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    20. MHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!