Otomobilde eroin ele geçirildi
Muş'un Hasköy ilçesinde bir otomobilde, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Muş'un Hasköy ilçesinde bir otomobilde, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında dün Hasköy ilçesindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.
Yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.