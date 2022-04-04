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Aktüel Otomobilde eroin ele geçirildi
Aktüel

Otomobilde eroin ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde bir otomobilde, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 19:17:00 -
Otomobilde eroin ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde bir otomobilde, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında dün Hasköy ilçesindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

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