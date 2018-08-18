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Otomobilde bayram kampanyaları tam gaz

Döviz kurundaki yukarı yönlü oynaklığa rağmen sıfır kilometre otomobiller, bayram kampanyaları ve hurda teşvikinin etkisi ile indirimli fiyatlardan satılıyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:46
Otomobilde bayram kampanyaları tam gaz

BUĞRA KARDAN

İthal otoda döviz kurundan kaynaklı zam hazırlığında olan firmalar, bayram fırsatlarını tüketiciler için düzenlediği kampanyalarla duyurdu. İşte sıfır faiz seçeneğinin de olduğu kampanyalardan öne çıkanlar:

Renault’da ağustos ayında hurda teşvikinden yararlanacak müşterilere Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin lira indirim yapılıyor. Clio HB modeli de hurda teşvikiyle 63 bin 900 liraya geliyor.

DACİA’DAN 7 BİN LİRALIK AVANTAJ

Dacia’da hafif ticari modellerinde hurda teşvikinden faydalanacak müşterilere Logan MCV alımlarında 7 bin lira, Dokker alımlarında 5 bin lira, Sandero ve Yeni Duster alımlarında 4 bin lira indirim uygulanıyor.

TAKAS YARDIMI

Borusan’ın BMW modellerinde 3 bin liradan başlayan 7 bin liraya varan takas yardımı yapılıyor. Bu tutar Jaguar ve Land Rover markalarında 30 bin lirayı buluyor.

SUZUKİ’DE HURDA TEŞVİKİ

Suzuki Vitara içinse 8 bin liraya varan hurda teşviki vaat ediliyor.

ÖTV TEŞVİKİ DE VAR

SEAT’ın SUV modellerinden Ateca 15 bin lira, Arona da 13 bin lira indirimle oto galerilerde müşterilerini bekliyor.

TOYOTA’DAN 25 BİN LİRA BİRDEN

Toyota’nın kampanyası kapsamında Türkiye’de üretilen 2018 model C-HR ve C-HR Hybrid, ÖTV teşviğinin yanı sıra Ağustos ayında 25 bin lira indirime gidiliyor. Ayrıca hurda teşviği kapsamında Hilux alacak olanlardan ÖTV ödemesi alınmıyor.

OTOMOTİVCİLERDEN TL HAMLESİ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Türk Lirasına sahiplenme kampanyası kapsamında otomobil ticaret merkezlerinde Türk Lirası ile satış yapılacağını açıkladı. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, sektör ile ilgili sorunların giderilmesi için her türlü gayret ve çabayı sarfettiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Federasyonun kurulduğu dönemde araçlardaki taşıt alım vergisini kaldırdık. Cüzi olarak noter harçlarını da indirmiş bulunmaktayız. Bunlar STK’ların çalışmaları ile oluyor. Şimdi de otomobil ticaret merkezlerinde Türk lirası ile satış yapılacak.

Türkiye’de 2017 yılı raporlarına göre yılda 7 milyon araç el değiştirildiğine dikkat çeken Aydın Erkoç, bu sayının 2018’de 8 milyonu bulacağını belirterek şöyle konuştu: "7 milyon aracın içerisinden sadece 1,5 milyonu bayiler ve motorlu araç alıp satan eski adıyla galerici arkadaşlar yapıyor. 1 milyonunu gerçek tüketiciler, geri kalan 3,5-4 milyonunu ayaküstü araba alıp satanlar yapıyor. Şimdi bir tarafta devletini seven, yanında insan çalıştıran, vergisini ödeyen, KDV’sini, stopajını, sosyal güvenlik bedelini ödeyen insanlar var. Diğer tarafta da devlete bir kuruş ödemeyen ofislerde, park yerlerinde araba alıp-satanlar var. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için piyasaya standart getirilmesi gerekiyor.

Erkoç, Türkiye’de yaklaşık 3,5 - 4 milyon aracın her birinden devlet 500 lira vergi alsa yıllık Maliye Bakanlığı’na 2,5 - 3 milyar lira para gireceğini belirtti.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLİ GEÇTİ

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde her 40 kişiye 1 dernek düşerken Türkiye’de her 826 kişiye bir dernek düştüğünü belirtti. Ertemel, “İMAS olarak kurulduğumuz Aralık 2017 tarihinden itibaren sektörümüzde birlik ve beraberliği sağlamak, sektörün çözümü olmak, mesleğin saygınlığını daha ileri taşımak adına vargücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ertemel, 2017 yılının ikinci el otomobil satışları 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 10 artışla 5 milyon 200 bin adete toplam araç devirleri de 7,5 milyona ulaştığını söyledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:46
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Jaguar
  4. Land Rover
  5. BMW
  6. Suzuki
  7. SEAT
  8. Toyota
  9. Renault
  10. Dacia

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