Otomobil yola savrulan ineğe çarptı: 3 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, yola savrulan inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten Zonguldak istikametine seyir halinde olan Zeki Başoğlu yönetimindeki 67 YC 542 plakalı otomobil, Karakavuzlar mevkiine geldiğinde bir anda yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan inek telef olurken, otomobilde bulunan Ayşe Gençoğlu, Tuncer Gençoğlu ve Cemile Başoğlu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yenice Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.