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Aktüel Otomobil yakıt aldığı sırada bomba gibi patladı, sürücü kendini aşağı attı!
Aktüel

Otomobil yakıt aldığı sırada bomba gibi patladı, sürücü kendini aşağı attı!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 02:41:00 -

Adana’nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı.

Adana’nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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