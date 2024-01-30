Otomobil tutkunları merakla bekliyordu! O model Türkiye’de satışa sunulacak

Elektrikli araç üreticisi BYD, yeni SUV'u BYD SEAL U modelini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, yılın ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan BYD SEAL U, pratikliği, konforlu sürüşü ve geniş yaşam alanını, estetik tasarım ve yüksek donanım özellikleriyle kombine ediyor. BYD SEAL U, malzeme kalitesi ve teknolojik özellikleriyle premium SUV dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulacak şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, ismini "akıllı çift motor/dual motor-intelligent" teknolojisinden alıyor. Yüzde 100 elektrikli dünyasını, geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor.

BYD SEAL U DM-i, hibrit motorunu otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 18.3 kWsa Blade bataryaya sahip BYD SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içinde 110 kilometreye kadar çıkıyor.

Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini gerçek ve konforlu bir uzun yol otomobili yapıyor. BYD SEAL U DM-i’nin bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı destekliyor olması rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.

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Yeni model, dinamik performansıyla dikkati çekiyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan araç, 170 kilometre/saat maksimum hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0,9 litre/100 kilometre tüketim ortalaması sunuyor.

Dengeli oranlara sahip tasarım, arka bölüme kadar uzanıyor. Arka tasarım aracın geniş gövdesinin altını çizerken arka LED ışıklandırmalar "okyanus estetiği" tasarım diline atıfta bulunarak su damlasından ilham alıyor.

BYD SEAL U, tüm BYD modellerinde olduğu gibi, pasif ve aktif güvenlik için yüksek standartlar sunuyor. Sınıfındaki en güvenli araçlardan biri olacak şekilde tasarlanan araç, gövdesi, şasi dinamikleri ve çok bağlantılı arka süspansiyonu ile güvenli bir yol tutuş karakteristiği sağlıyor.