  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dev anlaşmada Katar da hazır bulundu! Saldırıların sürdüğünü açıkladılar! ‘Ülkeden derhal çekilin’

Böyle rezillik görülmedi... Vatandaş isyanda!

Az önce duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı “Siyasi hayatım bitirilmek istendi”

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Üzerinden 24 yıl geçti ama… CHP yandaşı BirGün’den 28 Şubatçılara 'gül' Müslümana 'hançer'

Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin

Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek
Aktüel Otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı
Aktüel

Otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:45:00 -
Otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Fatih Y'nin kullandığı 07 AJF 281 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak'ta yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde su bulunmayan kanala inen itfaiye ekipleri, sürücü ile Semanur B. ve Ahmet Y'yi sedyeye alarak merdivenle çıkardı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Son umutları Osmanlı oldu
Dünya

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Son umutları Osmanlı oldu

Ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna ait 500 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen define arayışlarına başl..
Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile aralarındaki krize ilişkin konuştu.
Dün Erbakan Bugün Erdoğan... Sözcü 28 Şubat’ın yıl dönümünde ağzındaki baklayı çıkardı!
Gündem

Dün Erbakan Bugün Erdoğan... Sözcü 28 Şubat’ın yıl dönümünde ağzındaki baklayı çıkardı!

Laikçi Kemalist Sözcü gazetesi, 28 Şubat’ın yıldönümünde alçakça bir habere imza attı. Vesayet yanlısı gazete, 28 Şubat’ta Erbakan’a yönelik..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay