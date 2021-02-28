Otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Fatih Y'nin kullandığı 07 AJF 281 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak'ta yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İçerisinde su bulunmayan kanala inen itfaiye ekipleri, sürücü ile Semanur B. ve Ahmet Y'yi sedyeye alarak merdivenle çıkardı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.