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Aktüel Otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var

Bilecik'te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 18:50:00 -
Otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var

D-650 kara yolunda Sakarya yönüne seyreden Kudret A. idaresindeki 20 ZS 093 plakalı otomobil, Vezirhan beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Su kanalında yaklaşık 40 metre ilerleyen otomobil, toprak zemine çarparak yan yattı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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