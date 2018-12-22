THY- Euroleague
0553 313 94 23

Otomobil su kanalına devrildi! Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Balıkesir'de köprüden geçerken su kanalına düşen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ve yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:37
Otomobil su kanalına devrildi! Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Egemen Kilercioğlu (36) yönetimindeki 10 ADA 40 plakalı otomobil, kırsal Salur Mahallesi Cevizlik mevkisinde, köprüden geçerken su kanalına devrildi.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracı dereden çıkardı.

Sağlık ekipleri, sürücü ile araçta bulunan Meltem Kozan'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:37
  1. Balıkesir
  2. su kanalı
  3. Egemen Kilercioğlu
  4. jandarma ekipleri
  5. Sağlık ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar?
    1. Bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar?
    2. Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    3. Tek batında 5 kuzu doğurdu!..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    6. İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de
    7. Benzin ve motorine indirim geliyor!
    8. Otomobil su kanalına devrildi! Olay..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Erdoğan görünce durdu! Selam gönderdi
    11. Cumhuriyet'ten kovulan Erdem Gül,..
    12. Total'e İranlı yetkililere rüşvetten..
    13. Gazze şehitlerini uğurladı
    14. İstanbul'da korkunç tablo! 23 yılda..
    15. Bakan Kasapoğlu'na sürpriz doğum günü..
    16. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    17. İran'dan dev gözdağı! 'Büyük Peygamber..
    18. Çin'den uzaya iletişim uydusu!
    19. Endokrinoloji hangi hastalıklara bakar?
    20. Mustafa Sarıgül'den Eyüp açıklaması!
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti