Otomobil su kanalına devrildi! Olay yerinde hayatlarını kaybettiler
Balıkesir'de köprüden geçerken su kanalına düşen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ve yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.22 Aralık 2018 Cumartesi 14:37
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Egemen Kilercioğlu (36) yönetimindeki 10 ADA 40 plakalı otomobil, kırsal Salur Mahallesi Cevizlik mevkisinde, köprüden geçerken su kanalına devrildi.
Olay yerinde hayatlarını kaybettiler
Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracı dereden çıkardı.
Sağlık ekipleri, sürücü ile araçta bulunan Meltem Kozan'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.
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